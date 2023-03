Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea paramilitara Wagner a deschis centre de recrutare in 42 de orase ale Rusiei pentru a trimite mai multe trupe in campania militara rusa in Ucraina, a anuntat pe Telegram fondatorul acestei grupari de mercenari, Evgheni Prigojin, transmit agentiile AFP si EFE. „In 42 de orase din Rusia au fost…

- Gruparea paramilitara Wagner a deschis centre de recrutare in 42 de orase ale Rusiei pentru a trimite mai multe trupe in campania militara rusa in Ucraina, a anuntat pe Telegram fondatorul acestei grupari de mercenari, Evgheni Prigojin, transmit agentiile AFP si EFE. „In 42 de orase din Rusia au fost…

- Autoritatile ruse l-au declarat vineri „agent al strainatatii” pe popularul actor Arthur Smolianinov, care a spus intr-un interviu ca este gata sa lupte alaturi de trupele ucrainene impotriva Moscovei. Smolianinov, in varsta de 39 de ani, a parasit Rusia, la fel ca mii de compatrioti ai sai, dupa declansarea…

- Razboiul neprovocat pe care președintele Vladimir Putin l-a declanșat in Ucraina s-ar putea sfarși anul acesta, potrivit unui fost general al armatei americane care a avertizat ca Moscova va apela cel mai probabil la armele nucleare daca va fi pe cale sa piarda conflictul, informeaza Insider. Generalul…

- Trupele rusești au continuat atacurile asupra civililor din intreaga Ucraina, in ciuda presupusei incetari a focului de 36 de ore impuse de Kremlin cu ocazia Craciunului ortodox, relateaza The Guardian, citand guvernatori ucraineni. In ultimele 24 de ore au fost raportate atacuri in cel puțin șapte…

- Ambasada Ucrainei de la București constata „cu regret ca in ziua cand Ucraina a fost supusa unui atac masiv cu rachete din partea Federației Ruse, in județul Bacau a fost organizata o manifestare semi-gluma in cadrul careia au fost folosite simboluri ale teroriștilor ruși”. Ambasada face apel la „instituțiile…

- Patruzeci la suta din teritoriile ocupate dupa 24 februarie, cand Rusia a lansat invazia in Ucraina, au fost eliberate in cursul anului trecut, a anunțat, luni, comandantul-sef al fortelor armate ucrainene, generalul Valeri Zalujni, citat de CNN. „Fortele armate au eliberat 40% din teritoriile ocupate…

- Ucraina va elibera peninsula Crimeea ocupata de ruși printr-o combinație de forța militara și diplomație, a declarat Kirilo Budanov, șeful Direcției de Informații a Ucrainei, potrivit de The Kyiv Independent. „Nimic nu se va intampla fara forța. Trupele noastre vor merge acolo cu armele in mana”,…