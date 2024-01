Ucraina intensifică măsurile împotriva bărbaților care încearcă să evite mobilizarea obligatorie Lipsa perspectivei ca razboiul cu Rusia sa se incheie curand obliga autoritatile ucrainene sa caute noi soldati in randul populatiei masculine, cu masuri de recrutare fortata foarte dezbatute acum si pe care incearca sa le clarifice o noua lege aflata in dezbaterea parlamentului de la Kiev, relateaza miercuri agentia EFE. In pofida eforturilor Ucrainei de a compensa cu tehnologia armelor occidentale inferioritatea numerica a efectivelor armatei ucrainene in fata celor ruse, soarta razboiului se decide in mare masura in transee si necesita un mare numar de soldati si inlocuirea pierderilor, potrivit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Brigada 810 Infanterie Navala a Flotei Rusiei de la Marea Neagra a confirmat ca folosește in mod deliberat arme chimice impotriva forțelor ucrainene, intr-o aparenta incalcare a Convenției privind armele chimice, la care Rusia este parte.

- Progresele recente ale Rusiei in apropiere de Avdiivka, precum și in jurul altor orașe precum Kupiansk, Bahmut și Marinka, sunt o dovada a faptului ca Rusia a preluat cu fermitate inițiativa pe o mare parte a campului de lupta, dupa slabirea contraofensivei ucrainene, spun analiștii citați de New York…

- Comisia Europeana a cerut statelor member ale Uniunii Europene (UE) o suma suplimentara de 66 de miliarde de euro pentru urmatorii ani, in parte pentru a finanta un ajutor suplimentar pentru Ucraina, din cauza lipsei de bani in cadrul financiar multianual (CFM). Majorarea bugetului pe termen lung urmeaza…

- Ucraina a revendicat, marti, atacuri cu drone impotriva unor obiective militare rusesti in partea estica a Crimeei, peninsula ucraineana anexata de Rusia in 2014 si care serveste drept baza de aprovizionare in spatele frontului pentru trupele implicate in invazia ruseasca a Ucrainei.

- Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a respins ingrijorarile exprimate in legatura cu lipsa de progres a fortelor armate ucrainene in razboiul impotriva Rusiei, relateaza dpa, scrie AGERPRES. "Nu exista niciun impas", a spus Kuleba, la sosirea miercuri la reuniunea ministrilor de externe…

- Rusia a declanșat sambata un atac masiv cu drone asupra Kievului, capitala Ucrainei. Forțele aeriene ucrainene au raportat un „numar record” de drone de atac unidirecționale – aproximativ 75 in total – care au vizat orașul, unde locuiesc aproximativ trei milioane de oameni. In ciuda amplorii atacului,…

- Autoritațile ucrainene au informat ca in timpul zilei au avut loc 58 de batalii. Rusia a efectuat patru atacuri cu rachete, 29 de atacuri folosind aviația și 46 de bombardamente folosind echipamente de artilerie, scrie intr-un comunicat al Statului Major al Ucrainei

- Pierderile Rusiei - Bilanțul estimativ difuzat marți de forțele armate ucrainene arata ca 313.470 de soldați ruși au murit de la inceperea razboiului. Alte 920 de decese urmeaza sa fie confirmate.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din UcrainaUPDATE…