- Puternic ostila politicii europene in domeniul primirii refugiaților, Budapesta continua sa afirme ca trebuie „susținuta gestionarea problemelor migrației mai degraba acolo unde survin decat sa fie transferate in Europa”, iar premierul Viktor Orban a decis ca, pana in martie 2024, sa trimita un contingent…

- Gata de la o ora la alta de a declanșa marea operațiune vizand nimicirea gruparii teroriste Hamas, Israelul a ordonat din nou duminica intregii populații din nordul Fașiei Gaza sa se refugieze in sudul enclavei. Mii de persoane – se vede din imaginile difuzate de posturile internaționale de televiziune…

- Temutele trupe de comanda antitero ale Statelor Unite – Delta Force si SEAL Team Six – fortele speciale de elita printre cele mai bine pregatite unitati de lupta din lume – au fost trimise in Europa și sunt gata sa intervina pentru eliberarea ostaticilor luați de teroriștii Hamas.

- Un nou ajutor militar american se afla in drum spre Israel, dar și alte ajutoare, mult mai multe, urmeaza sa vina, a anunțat Casa Alba, citata de BFMTV. Duminica, președintele Joe Biden a ordonat acordarea unui „sprijin suplimentar” Israelului, dat fiind atacul fara precedent al teroriștilor Hamas.Un…

- Pana acum, Uniunea Europeana a acordat Ucrainei ajutor militar in valoare de 5,6 miliarde de euro in cadrul FEP (Facilitatea europeana pentru pace). Acum se afla insa in imposibilitatea de a varsa Kievului cea de a opta tranșa de ajutor din cauza veto-ului lui Viktor Orban. Este de fapt o maniera in…

- Pe tronsoanele de drum unde este inregistrat un numar mai mare de accidente va fi realizat, in mod obligatoriu, auditul de siguranța rutiera. Un proiect de lege in acest sens a fost examinat astazi la Comisia parlamentara economie, buget și finanțe. {{706505}}Proiectul legii privind gestionarea siguranței…

- Un incendiu a avut loc in aceasta seara intr-un vagon CFR dezafectat din depoul garii Iași.Autoritațile au fost alertate imediat și au intervenit cu doua autospeciale de intervenție și stingere cu apa și spuma, precum și cu un echipaj medical de la SAJ Iași.Pana la acest moment nu au fost raportate…

- Aflat joi la Washington, Volodimir Zelenski a depus eforturi insistente pentru a convinge americanii sa continue a acorda un ajutor masiv Ucrainei, știind ca unii parlamentari ai Dreptei americane cer sa fie intrerupt. Dupa ce s-a intreținut cu oficiali ai Pentagonului și a efectuat o vizita la Capitoliu,…