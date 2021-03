Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american de stat Antony Blinken a facut apel joi la "toate entitatile implicate" in proiectul controversat al gazoductului Nord Stream 2 dintre Rusia si Germania sa se retraga "imediat", pentru ca in caz contrar risca sanctiuni din partea SUA, relateaza AFP. Seful diplomatiei…

- Consiliul de Securitate Naționala și Aparare a insarcinat guvernul de la Kiev sa elaboreze, in termen de doua luni, un proiect de lege privind identificarea ucrainenilor cu dubla cetațenie. Astfel, dupa cum a declarat secretarul Consiliului de Securitate Naționala și Aparare, Oleksandr Danilov s-a…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat ca in vara acestui an va organiza summit-ul internațional „Platforma Crimeea”, pentru a obține sprijin international in vederea recuperarii Crimeei anexate de Rusia, intentie pe care autoritatile proruse din aceasta peninsula au catalogat-o drept…

- Ucraina a acuzat miercuri un grup anonim de hackeri rusi de incercarea de a difuza documente malware printr-un sistem web care asigura circuitul documentelor guvernamentale, dar fara a mentiona daca sistemul a avut de suferit, relateaza Reuters si Ukrinform. Kievul a acuzat anterior Moscova de orchestrarea…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a sustinut luni ca ruptura dintre Rusia si Uniunea Europeana a inceput cu multi ani in urma, mai precis odata cu revolutia din Ucraina in urma careia a fost inlaturat de la putere presedintele Viktor Ianukovici, ruptura amplificata apoi in opinia sa de sistarea…

- Ministrul de externe rus Sergei Lavrov a declarat ca Moscova este gata sa taie relațiile cu Uniunea Europeana daca statele blocului comunitar impun sancțiuni economice dure regimului de la Kremlin, potrivit unui extras dintr-un interviu publicat pe site-ul ministerului și citat de Reuters.Declarația…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a criticat puternic Rusia pentru reprimarea manifestantilor in sprijinul liderului incarcerat al opozitiei, Aleksei Navalnii, si a afirmat ca administratia Biden evalueaza posibile raspunsuri la actiunile Moscovei, transmite luni Reuters. Intr-un…

- Kremlinul a anuntat joi ca noile sanctiuni SUA care vizeaza Nord Stream 2 ar putea complica finalizarea gazoductului dar Moscova si statele europene au interes in construirea acestui proiect, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Anuntul vine dupa ce surse din cadrul administratiei Trump, care au…