Ucraina impune noi restricții: Circulația pe timp de weekend, interzisă In incercarea de a limita raspandirea noului coronavirus Guvernul de Kiev a luat decizia sa impuna „carantina de weekend”. Asta inseamna practic ca limitarea circulației cetațenilor in zilele de sambata și duminica. Premierul Denis Smigal spune ca prin aceasta masura se poate evita un lockdown total. Masura ar urma sa fie adoptata in sedinta de miercuri a Guvernului. „Dupa consultarea cu mediul de afaceri si cu experti, guvernul a optat pentru un model de masuri de carantina care va asigura functionarea economiei si va evita suprasolicitarea sistemului medical”, informeaza un comunicat al executivului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

