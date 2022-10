Ihor Murasov, directorul general al centralei nucleare ucrainene Zaporojie, ocupata de rusi, a fost retinut de o patrula rusa, a anuntat sambata compania nucleare ucraineana de stat Energoatom, transmite Reuters. Ilia Murasov a fost retinut vineri in timp ce calatorea din Zaporojie, cea mai mare centrala nucleara din Europa, catre orasul Enerhodar, in jurul orei locale 16:00 (13:00 GMT), a precizat compania ucraineana intr-un comunicat de presa in care este citat directorul institutiei, Petro Kotin. Directorul general al centralei nucleare ucrainene Zaporojie ”a fost scos din masina, a fost legat…