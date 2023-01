Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi inalti responsabili ucraineni si-au anuntat marti demisia dupa dezvaluiri in presa despre presupuse achizitii de provizii pentru armata la preturi umflate, au anuntat autoritatile in plina invazie rusa, informeaza France Presse. Printre oficialii care au demisionat se numara viceministrul…

- Elicopterul in care se afla ministrul ucrainean de interne Denis Monastirski, ce s-a prabusit in apropiere de Kiev , omorand cel putin 18 persoane, se indrepta spre linia frontului, a anuntat miercuri presedintia ucraineana. ”Scopul zborului (a fost de a merge) intr-unul dintre punctele fierbinti din…

- Miercuri dimineața, un elicopter la bordul caruia s-a aflat Denis Monastirski, ministrul ucrainean de Interne, insoțit de alte 16 persoane, intre care și doi copii, s-a prabușit in localitatea Brovari, situata in imediata apropiere a uneia dintre suburbiile Kievului. ”Dispunem de informații privind…

- Armata rusa a bombardat vineri de doua ori orasul Kramatorsk, in estul Ucrainei, dupa intrarea in vigoare a unui armistitiu unilateral decretat de Moscova, a anuntat seful-adjunct al administratiei prezidentiale ucrainene, informeaza AFP. „Ocupatii au lovit orasul (Kramatorsk) cu rachete de doua ori.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat marti guvernului sau sa organizeze pana in februarie difuzarea in cinematografe a unor ‘filme documentare’ despre ofensiva forțelor Moscovei in Ucraina, relateaza France Presse. Intr-un document publicat pe site-ul Kremlinului se subliniaza ca ‘Ministerul Culturii…

- Va fi interesant de vazut ce strategie va alege Roberta Metsola pentru a contribui la limitarea daunelor provocate de acuzatiile de coruptie in centrul carora se afla Eva Kaili. Si probabil nu putini sunt cei care au observat ca cele doamne au foarte multe in comun. Vizita densa si atent pregatita a…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti ca aproximativ 2.000 de orase si sate mai trebuie sa fie eliberate de trupele ruse. Potrivit biroului prezidential din Kiev, presedintele Zelenski a facut aceasta declaratie intr-un mesaj video adresat politicienii locali francezi. Orase precum…

- Volodimir Zelenski a anunțat, joi, pe Twitter ca valabilitatea acordului cerealier semnat in luna iulie de ONU, Turcia și Rusia pentru a se permite exportul de cereale ucrainene a fost prelungita cu 120 de zile. O declarație a Turciei precizeaza ca exporturile de cereale ucrainene se vor desfașura ”in…