Stiri pe aceeasi tema

- In pofida sarbatorii Paștelui ortodox, luptele au continuat duminica in Ucraina. Doi adolescenți au fost uciși in bombardamente in regiunea sudica Mikolaiv in timpul nopții, a declarat duminica guvernatorul militar Vitaly Kim, potrivit Mediafax.In regiunea Zaporojie, șeful administrației militare,…

- Imagini din vacanța familiei Maruța in Dubai. Anul acesta, Catalin Maruța, Andra și cei doi copii ai lor, David și Eva, petrec Paștele la mare departare de Romania, chiar in Dubai, in Emiratele Arabe Unite. In urma cu cateva zile, intreaga familie s-a imbarcat intr-un avion cu destinația Dubai. In alți…

- Razboi in Ucraina, ziua 417. Cel putin 11 persoane si-au pierdut viata intr-un atac rus cu racheta asupra unui imobil din Sloviansk. Sunt bombardamente și in Herson și a fost instituita stare de asediu.

- Crestinii catolici din intreaga lume sarbatoresc astazi Paștele. Noaptea trecuta, in timpul slujbei de Inviere oficiate la Vatican, Papa Francisc a facut referire și la razboiul din Ucraina, scrie Hotnews.In cuvantarea sa, suveranul pontif a vorbit despre amaraciunea, disperarea si deziluzia pe care…

- Peste un miliard de creștini catolici și protestanți din toata lumea sarbatoresc in aceasta noapte miracolul Invierii. La Vatican, Papa Francisc a oficiat slujba de Inviere in Bazilica Sfantul Petru și a facut un nou apel la pace. Slujbe de Inviere au avut loc și in bisericile catolice și protestante…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca Rusia va face totul pentru a preveni amenintarile la adresa securitatii peninsulei Crimeea si a orasului-port Sevastopol, anexate in 2014 de Moscova in urma unor referendumuri considerate ilegale de catre Occident, care a impus sanctiuni Rusiei, relateaza…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a evocat, joi seara, bombardarea teatrului din Mariupol, care se intampla exact cu un an in urma, si le-a promis compatriotilor ca Ucraina va elibera acest oras, acum controlat de rusi, alaturi de celelalte localitati ocupate, iar responsabilii pentru crimele…

- "In timpul operatiunilor ofensive in directia Zaporojie, unitatile Districtului Militar de Est au ocupat teren si pozitii mai avantajoase", a declarat Ministerul Apararii de la Moscova.Ministerul sustine, de asemenea, ca a provocat victime si a distrus echipamente, inclusiv vehicule de lupta ucrainene,…