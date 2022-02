Ucraina dă vina pe forțele susținute de Rusia pentru grădinița bombardată Ucraina a acuzat joi forțele susținute de Rusia din estul țarii ca au tras cu obuze spre gradinița bombardata. Incidentul a avut loc intr-un sat din regiunea Lugansk. Separatiștii, la randul lor, au acuzat forțele guvernamentale ca au deschis focul pe teritoriul lor de patru ori in ultimele 24 de ore. Ambele parți au dat relatari contradictorii despre bombardamentul de joi, iar detaliile nu au putut fi stabilite in mod independent. Ucraina aduce acuzații separatiștilor ruși pentru gradinița bombardata Imagini video difuzate de poliția ucraineana au aratat o gaura printr-un zid de caramida. Intr-o… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

