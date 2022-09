Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina urmareste sa ceara Rusiei despagubiri de razboi in valoare de peste 300 miliarde de dolari, potrivit unei declaratii a ministrul justitiei ucrainean, Denis Maliuska, citata vineri de DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In ziua in care Kievul aniversa Ziua Independenței, președintele american Joe Biden a anunțat, miercuri, ca Statele Unite vor acorda Ucrainei un nou pachet de ajutoare militare, in valoare de aproape trei miliarde de dolari, informeaza Reuters, citat de Agerpres . Joe Biden a precizat ca este vorba…

- Rusia și-a extins controlul asupra unora dintre cele mai bogate ținuturi minerale din Europa, potrivit The Washington Post . Ucraina avea unele dintre cele mai mari rezerve de minereu de titan și fier din lume, zacaminte de litiu neexploatat și resurse masive de carbune. Acestea valoreaza zeci de trilioane…

- Zeci de zacaminte de materii prime, inclusiv o mina de aur, in valoare totala estimata de 12,4 trilioane de dolari, au ajuns pe mana invadatorilor ruși de la inceputul razboiului din Ucraina. „De la inceputul invaziei, in februarie, Kremlinul și-a extins constant proprietațile. Potrivit directorilor…

- O companie de stat din Rusia transfera sume mari in dolari catre o subsidiara care construieste o centrala nucleara in valoare de 20 de miliarde de dolari in Turcia, calmand temerile ca proiectul ar putea sa fie intarziat de sanctiunile impuse in contextul razboiului din Ucraina, transmite Bloomberg.

- “Cu aceasta asistenta economica, ne reafirmam angajamentul nostru ferm fata de poporul Ucrainei in timp ce se apara impotriva agresiunii lui Putin si lucreaza pentru a-si sustine economia”, a declarat secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, intr-un comunicat. Aceste 1,3 miliarde sunt transferate guvernului…

- Este a 125-a zi de la inceputul razboiului Rusiei lui Putin impotriva Ucrainei. Marti dimineata, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat Statelor Unite sa recunoasca Rusia ca stat terorist. Cererea vine dupa atacul cu rachete care a vizat luni dupa-amiaza un centru comercial din orasul…

- Moscova a promis joi sa accelereze discutiile privind majorarea vanzarilor de gaze catre China si a avertizat ca Europa va plati un pret ridicat pentru embargoul petrolier impus contra Rusiei, transmite Reuters, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…