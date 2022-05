Ucraina, câștigătoarea Eurovision 2022. România a terminat pe locul 18 cu piesa Llamame, interpretata de WRS Ucraina este caștigatoarea Eurovision 2022, cu 631 de puncte. Anul acesta, Romania a terminat pe locul 18 cu piesa Llamame interpretata de WRS. Marea finala s-a desfașurat la Torino, sambata, 14 mai. Finala Eurovision 2022 a avut loc la Torino, iar show-ul a fost transmis in direct la TVR 1. Cantarețul WRS este cel care a reușit sa duca din nou Romania in finala Eurovision, dupa o pauza de cinci ani, cu piesa in spaniola Llamame. Ce piese au participat in finala Eurovision 2022 1. Finlanda: The Rasmus – Jezebel 2. Israel: Michael Ben David – I. M 3. Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano 4. Azerbaijan:… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

