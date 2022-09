Stiri pe aceeasi tema

- Naționala U21 a Rusiei caștigat un meci amical impotriva reprezentativei similare din Belarus, scor 6-1. A fost prima ieșire din țara de la startul razboiului, iar rușii au tratat cu mult fast momentul. In ziua in care Vladimir Putin a anunțat o mobilizare parțiala in Rusia, reprezentativa U21 s-a deplasat…

- Liderii mondiali reuniți la New York, la sediul ONU, au denunțat invazia Rusiei in Ucraina, in timp ce oficialii instalați de Moscova in zonele ocupate din patru regiuni ucrainene au anunțat ca intenționeaza sa organizeze referendumuri privind aderarea la

- Consiliul Uniunii Europene a decis miercuri, 14 septembrie, sa prelungeasca durata masurilor restrictive „care ii vizeaza pe cei responsabili de subminarea sau amenințarea integritații teritoriale, suveranitații și independenței Ucrainei” cu inca șase luni, pana la 15 martie 2023, a anunțat organismul,…

- Țarile baltice vor restricționa aproape complet intrarea pe teritoriile lor a cetațenilor ruși care au vize Schengen, a anunțat miercuri ministrul leton de externe Edgars Rinkevics, potrivit Politico . In urma unei reuniuni a celor opt miniștri de externe din statele nordice și blatice, Rinkevics a…

- Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski a declarat ca țara sa este pregatita sa inceapa din nou exporturile de cereale din porturile de la Marea Neagra și ca așteapta un semnal din partea Națiunilor Unite și a Turciei pentru a incepe. Aflat in apropierea unei nave de marfa ancorate in orașul Chornomorsk,…

- Federatia internationala de gimnastica (FIG) a anuntat ca va muta congresul sau anual din Norvegia, dupa ce tara scandinava s-a opus participarii oficialilor din Rusia si Belarus, transmite DPA, potrivit Agerpres.Federatia norvegiana de gimnastica, in calitate de gazda, a anuntat FIG ca nu poate gazdui…

- Primele nave care exporta cereale ucrainene din porturile aflate la Marea Neagra ar putea sa-și inceapa deplasarile in cateva zile in baza unui acord convenit vineri de Ucraina, Rusia, Turcia și ONU, a declarat luni un purtator de cuvant al Națiunilor Unite, citat de Reuters . Un Centru Comun de Coordonare…

- Triumful de la Wimbledon al Elenei Rybakina, reprezentanta Kazahstanului, este sarbatorit de oficialii de la Moscova, care vorbesc despre ”o victorie extraordinara a tenisului din Rusia”, relateaza GSP.ro , citand Sport24.ru. Dupa ce a trecut in semifinala de Simona Halep , Rybakina (23 de ani, 23 WTA)…