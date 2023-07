Stiri pe aceeasi tema

- Kievul a afirmat luni ca a recucerit saptamana trecuta peste 16km2 de la fortele ruse in estul si sudul Ucrainei, la aproape doua luni de la inceperea contraofensivei destinate sa alunge trupele Moscovei din Ucraina, potrivit Agerpres. ”In decursul saptamanii (…) in sectorul Bahmut (regiunea Donetk,…

- Doi civili au murit si alti sapte au fost raniti in urma unui bombardament al Ucrainei in zone ale regiunii Donetk, controlate de separatisti, afirma un oficial susținut de Rusia citat de CNN. „Doua persoane au fost ucise astazi (miercuri – n.r.) ca urmare a bombardamentelor efectuate de formațiunile…

- Ministerul britanic al Apararii a scris vineri, in raportul sau zilnic despre evolutia razboiului din Ucraina, ca forțele armate ale Kievului continua sa desfașoare acțiuni ofensive de succes in apropierea orașului Bahmut din regiunea Donețk, in timp ce armata rusa nu mai reușește sa mențina liniile…

- Viceministrul ucrainean al apararii, Hanna Maliar, a declarat luni ca Rusia a redistribuit soldați in estul ocupat al Ucrainei, acele trupe pe care a inceput sa le mute pe teritoriul Federatiei Ruse in timpul rebeliunii de sambata, abandonata in cele din urma, a grupului de mercenari Wagner, transmite…

- Armata rusa ”a respins cu succes” atacuri ale fortelor Kievului in patru zone ale frontului, si anume in regiunile Donetk (est), dar si in Zaporojie (sud), anunta Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat, relateaza AFP. Zece dintre aceste atacuri au fost respinse in apropiere de Bahmut (est), precizeaza…

- Fortele armate ucrainene au oprit ofensiva rusa spre orasele Kupiansk si Liman, din estul tarii, si avanseaza in sud, a declarat vineri, 23 iunie, un oficial ucrainean cu rang inalt din domeniul apararii, citat de News. ”Am avut batalii foarte aprige in directiile Kupiansk si Liman, dar soldatii nostri…

- Ucraina a anuntat ca a eliberat trei localitati din sud-estul țarii, in regiunea Donetk, acestea fiind primele castiguri teritoriale obtinute in urma "actiunilor contraofensive" mentionate cu o zi inainte de presedintele Volodimir Zelenski, scrie BBC. Pe rețelele sociale au aparut imagini cu soldați…

- Administratia militara a Kievului a afirmat joi ca apararea antiaeriana a capitalei a respins integral un nou atac „masiv” al dronelor rusesti asupra orasului, „al doisprezecelea” in luna mai, relateaza AFP. Rusia „a atacat din nou Kievul pe calea aerului”, a scris pe Telegram seful administratiei civile…