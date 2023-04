Stiri pe aceeasi tema

- Aderarea Ucrainei la NATO fara riscul unui conflict la scara larga este posibila numai daca un astfel de pas este aprobat sub forma unui acord de catre Federația Rusa, a declarat pentru publicația rusa „Izvestia” vicepreședintele Parlamentului maghiar Dora Duro. Potrivit acesteia, daca autoritațile…

- Marți, 14 martie, Kremlinul a anunțat ca Rusia nu recunoaște jurisdicția Curtii Penale Internationale de la Haga (CPI), a informat agentia de presa TASS , care il citeaza pe purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, transmite Agerpres. ”Noi nu recunoastem acest tribunal, nu recunoastem jurisdictia…

- Rusia a tras pana acum, de la inceputul razboiului, peste 5.000 de rachete și a folosit peste 1.000 de drone in atacurile asupra orașelor și infrastructurii ucrainene, conform lui Volodimir Zelenski. Anunțul vine dupa cel mai recent atac masiv cu rachete, in care armata rusa a tras intr-o singura seara…

- Ucraina inaspreste controlul la frontiera cu Transnistria, unde armata ucraineana a inceput sa ridice o retea de fortificatii, relateaza marti publicatia ucraineana RBC.ua , citandu-l pe purtatorul de cuvant al Serviciului pentru granita de stat, Andrei Demcenko, scrie Agerpres. ”La frontiera cu Republica…

- "Daca (presedintele rus Vladimir) Putin il aplauda, atunci cum poate el sa fie bun ?", a spus Biden despre planul chinez. "Nu glumesc. Sunt doar extrem de sincer", a clarificat el."Nu am vazut in acest plan nimic care sa indice ca exista acolo ceva care sa fie benefic pentru oricine in afara de Rusia…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat miercuri seara ca Ucraina va continua sa opuna rezistenta Rusiei atat pe campul de lupta, cat si in plan diplomatic, prin sanctiuni. Acesta a mai subliniat ca viteza de aprovizionare cu armament din partea aliatilor este esentiala pentru succes si a dat in…

- Liderul belarus Aleksandr Lukasenko, comentand vizita planificata a presedintelui american Joe Biden in Polonia, l-a invitat pe seful Casei Albe la Minsk pentru a discuta despre „incheierea razboiului” in Ucraina si a asigurat ca, in acest caz, si seful statului rus Vladimir Putin „va veni” in capitala…

- Armata ucraineana a afirmat marti ca ultimele 24 de ore au fost cele mai grele pentru trupele rusesti de la inceputul razboiului si ca 1.030 de soldati ai Moscovei si-au pierdut viata in cursul noptii, astfel ca bilantul total al pierderilor umane suferite de rusi a ajuns la 133.190 de morti, relateaza…