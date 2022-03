Ucraina anunţă că forţele ruseşti au preluat controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie “Centrala nucleara Zaporojie este capturata de fortele militare ale Federatiei Ruse. Personalul operational controleaza starea unitatilor de putere si asigura functionarea acestora conform reglementarilor tehnologice de functionare in conditii de siguranta”, a anuntat Inspectoratul de Stat pentru Reglementari Nucleare din Ucraina. Un incendiu a izbucnit in noaptea de joi spre vineri, la centrala nucleara de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, relateaza BBC, citand declaratiile primarului localitatii invecinate Enerhodar, conform caruia focul ar fi fost provocat de bombardamentele rusesti. Ministrul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

