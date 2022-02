Stiri pe aceeasi tema

- "Noi consideram ca partea americana nu a oferit un raspuns constructiv privind elementele fundamentale ale proiectului de tratat cu Statele Unite elaborat de partea rusa in privinta garantiilor de securitate", a transmis ministerul de Externe de la Moscova, potrivit Agerpres.Rusia a subliniat ca se…

- Conflictul de la granița Ucrainei marcheaza inceputul unei competiții serioase dintre Rusia și statele occidentale care s-ar putea extinde pentru o perioada lunga de timp, este de parere James Heappey, ministrul Forțelor Armate ale Marii Britanii, citat d

- Vadim Gutzeit, ministrul ucrainean al Sporturilor, le-a recomandat reprezentanților tarii sale care vor concura la Jocurile Olimpice de la Beijing (4-20 februarie) sa nu fraternizeze cu rusii, informeaza AFP."Am tinut o videoconferinta despre patriotism si am dat recomandari despre cum…

- Guvernul german, care refuza in continuare sa livreze armament Ucrainei, a anuntat ca urmeaza sa-i furnizeze 5.000 de casti militare, motiv de critici si ironii in Ucraina si in randul opozitiei germane. ”Este echipament, nu sunt arme”, a anuntat miercuri ministrul german al Apararii Christine Lambrecht.…

- Aliatii din cadrul NATO pun forte in standby si trimit intariri in estul Europei ca raspuns la comasarea de catre Rusia a peste 100.000 de militari la granita cu Ucraina. Iata care sunt in acest context, potrivit unei analize difuzate joi de agentia Reuters, cateva dintre dilemele legate de urmatorii…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, spune ca exista „unitate totala” printre puterile occidentale in ce privește criza din Ucraina și conflictul cu Rusia. Președintele american a facut declarațiile dupa o intalnire prin videoconferința cu lideri europeni și ai NATO, relateaza The Guardian. In același…

- La randul sau, agenția Reuters citeaza un oficial cu rang inalt din administrația americana care a declarat ca Statele Unite si aliatii lor sunt gata sa discute cu Rusia in cadrul negocierilor privind Ucraina despre posibilitatea ca fiecare parte sa-si limiteze exercitiile militare si desfasurarea de…

- Securitatea europeana depinde de securitatea Ucrainei, a declarat miercuri Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externa si securitate, Josep Borrell, în timpul unei vizite în regiunea Donbas din estul Ucrainei, avertizând ca Rusia se va confrunta cu grave…