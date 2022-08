Stiri pe aceeasi tema

- Trupele de ocupație ruse nu sunt in prezent in masura sa desfașoare operațiuni ofensive in Ucraina, iar intrebarea este daca vor putea respinge efectiv contraofensiva așteptata a Forțelor Armate ale Ucrainei de pretutindeni. Despre aceasta intr-un interviu, extrase din care au fost publicate pe YouTube…

- Armata rusa a continuat vineri bombardarea regiunii Donetk din estul Ucrainei, in vederea reluarii ofensivei pentru ocuparea intregului bazin Donbas, relateaza AFP. Potrivit Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW), pe front Rusia isi continua o asa-numita ”pauza operationala” inceputa dupa ce a…

- Civilii au continuat miercuri sa fie evacuati din orasul Sloviansk, in estul Ucrainei, supus bombardamentelor intense in ultimele saptamani, acesta reprezentand urmatorul obiectiv al fortelor ruse in planul lor de cucerire totala a bazinului carbonifer Donbas, prioritatea lor dupa patru luni si jumatate…

- 1.000 de miliarde de euro este suma de care ar avea nevoie Ucraina pentru reconstrucție dupa ce razboiul se va incheia. Estimarea ii aparține șefului Bancii Europene de Investiții. Sunt localitați și orașe distruse complet in acest moment, sunt fabrici daramate și drumuri care trebuie refacute de la…

- Razboiul declanșat de Vladimir Putin impotriva poporului ucrainean este cea mai mare criza cu care Europa se confrunta de la Al Doilea Razboi Mondial și pana in prezent. Daca dam timpul inapoi pana la data de 23 februarie, cu o zi inainte ca Rusia sa-și lanseze invazia totala in Ucraina, s-ar putea…

- „Cel mai potrivit loc pentru a lupta impotriva regimului de la Kremlin este in Ucraina”, spune rusul Kandalakșa, un comandant al unei unitați ucrainene care lupta din 2015, ca voluntar, pentru țara sa adoptiva, scrie New York Times . Campul aflat dincolo de pozițiile ucrainene din estul țarii este negru…

- Trupele ruse isi continua ofensiva in Donbas, concentrandu-se asupra incercuirii Lysychansk si Severodonetsk pentru a ajunge la granita administrativa a regiunii Lugansk. Aceasta este ocupata in proportie de 95%.

- Trupele ruse si-au continuat in ultimele ore actiunile ofensive in zona de operatiuni din Donbas, in estul Ucrainei, eforturile lor principale concentrandu-se pe controlul regiunii Donetk, desi au suferit pierderi si s-au retras de pe unele pozitii, relateaza marti EFE, informeaza AGERPRES . Fortele…