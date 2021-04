Ucraina acuză Rusia că o amenință deschis cu distrugerea Ministrul ucrainean de externe a declarat joi ca Rusia amenința deschis Ucraina cu distrugerea în contextul îngrijorarilor tot mai mari privind masarea de trupe rusești la granița Ucrainei, relateaza AFP și Barrons.



Ministrul de externe Dmitro Kuleba a declarat în timpul unei conferințe de presa ca analiști și oficiali ruși &"amenința deschis Ucraina cu razboi și cu distrugerea statalitații ucrainene&".



&"Condamnam agravarea de catre Rusia a situației privind securitatea, acțiunile și declarațiile Moscovei menite sa escaladeze tensiunile militare și submineze eforturile…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

