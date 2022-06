Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Liga (suveranist) Matteo Salvini se afla in centrul unui scandal, in urma unor divulgari in presa ale unor intalniri neautorizate de catre Guvernul italian cu reprezentanti rusi, dupa invazia Ucraiinei de catre Rusia, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Procurorul general al Rusiei tocmai a cerut Curții Supreme sa recunoasca Regimentul Azov din Ucraina drept „organizație terorista”, potrivit Interfax. Solicitarea a avut loc in ziua predarii luptatorilor ucraineni ascunși in uzina siderurgica Azovstal, ultimul bastion al apararii ucrainene din Mariupol.…

- Pretul titeiului Brent a scazut vineri cu 2 dolari, sau cu 1,85%, la 106,32 dolari pe baril, pana la ora 17:40 GMT (20:40 ora Romaniei). Cotatia titeiului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a scazut cu 2,01 dolari, sau cu 1,94%, pana la 101,80 dolari. Fondul Monetar International,…

- Fondul Monetar Internațional anticipeaza o scadere de 35% a economiei Ucrainei in acest an, fara a mai da și alte previziuni, din cauza instabilitații extreme a situației din țara, transmite marți publicația ucraineana Economicina Pravda. Pentru Ucraina, toate previziunile pentru perioada 2022-2027,…

- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit semnificativ in jos estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, de la 4,8% cat estima in toamna pana la 2,2%, arata raportul „World Economic Outlook”, publicat marti de institutia financiara internationala. Conform noilor prognoze ale…

- Razboiul din Ucraina a determinat Fondul Monetar International sa isi reduca prognozele privind avansul economiei mondiale, atat pentru 2022 cat si pentru 2023, in conditiile in care preturile mai mari la alimente si energie pun presiuni asupra economiilor fragile, a declarat joi directorul general…

- Moneda nationala s-a apreciat luni in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,9490 lei, in scadere cu 0,01 bani fata de cotatia precedenta, de 4,9491 lei. Pe de alta parte, leul a pierdut teren in fata dolarului american, care a fost cotat la 4,5714 lei, in crestere…

- Care este țara din Europa unde rușii fug de frica lui Vladimir Putin. Ei au inceput sa plece in masa. Oamenii din Rusia sunt nerabdatori sa iși paraseasca țara, mai ales pe fondul zvonului ca Guvernul rus ar putea introduce in curand legea marțiala, ca sa faca fața demonstrațiilor impotriva invaziei…