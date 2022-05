Ucraina a câştigat Eurovision 2022. Voturi record de susţinere din partea publicului! Ucraina a castigat Eurovision 2022. Voturi record de sustinere din partea publicului! Marea Finala Eurovision 2022 a avut loc sambata seara, 14 mai, la Torino. Reprezentanți din 24 de țari au urcat pe scena pentru a interpreta piesele cu care s-au calificat in concurs, sperand sa impresioneze pozitiv juriul de specialitate din toate cele 40 de țari, precum și publicul votant. Romania a fost reprezentata de WRS, care a ridicat publicul in picioare prin interpretarea piesei „Llamame”. Deși se vehicula ca este una din favoritele ediției din acest an, piesa a primit puține voturi din partea juriului… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

