- O specie protejata de usturoi, ce se gaseste la nivel european doar in Romania, la Cheile Turzii, a fost identificata, miercuri, de bio-geograful expeditiei trans-siberiene RO-CRES, Sabin Badarau, pe o gramada de balegar, in fata unei case dintr-un sat din Siberia, informeaza AGREPRES. Read More...

- Cea de-a 7-a ediție a „Caravanei Metropolis” are loc anul acesta in perioada 3-29 iulie și va cuprinde mai multe orașe din Romania, aducand cele mai bune filme europene, proiectate in aer liber. Astfel, in perioada 3-7 iulie publicul din Arad este invitat in Parcul Mihai Eminescu, sibienii se pot aduna…

- Cei peste 1.000 de copii ocrotiti in asezamintele sociale ale Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia vor fi sarbatoresc cu ocazia Zilei Internationale a Copilului, in cadrul evenimentului „Ziua Copilului in culori” „1 iunie – Alba Iulia – Capitala Copiilor, Capitala Strajerilor Unirii”. Evenimentul are…

- In parcul Europa din Arad, tinerii practica un joc extrem de periculos, in urma caruia isi pot pierde viata. Seara, tinerii se aduna in Parcul Europa, situat pe Malul Muresului. Acolo, dupa caderea intunericului, ei practica un joc periculos: isi tin respiratia cat pot de mult, apoi respira foarte repede,…

- Uciderea barbara a unei caprioare de catre un barbat din Barla este incadrata de catre Poliția Argeș la „braconaj”. In urma cu cateva zile, Jurnalul de Argeș a publicat un material video in care un individ, braconier, și-a asmutit cainii asupra unei caprioare. In timp ce ogarii smulgeau bucați de piele…

- Initiativa Partidului Democrat a fost auzita si de voluntarii din raionul Nisporeni si municipiul Balti. Participantii au profitat cu placere de ziua libera si au iesit sa faca ordine in parcurile din orase.

- Un incendiu de vegetatie a izbucnit, vineri, in Parcul National Domogled, la aproximativ 25 de kilometri de Baile Herculane, in judetul Caras - Severin, intr-o zona cu panta abrupta, dificil de intervenit. In aceasta zona creste pinul negru, o specie protejata de arbori.

- Singura companie specializata in vanatoarea de balene rorqual din Islanda a informat marti ca isi va relua activitatea in larg dupa o pauza de doi ani, anunt care a starnit protestele asociatiilor pentru protectia cetaceelor, relateaza AFP. Din anul 2016, compania Hvalur hf. a lasat jos harpoanele din…