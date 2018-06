Stiri pe aceeasi tema

- Uber a obtinut marti o noua licenta de operare in Londra, dar doar pe termen de 15 luni, un judecator constatand ca serviciul de transport oferit prin intermediul aplicatiei de smartphone-uri a facut schimbarile necesare, dupa ce o solicitare anterioara i-a fost respinsa anul trecut, transmite Reuters,…

- Pompieri care poarta echipament special de respirat verifica Hotelul Mandarin Oriental, in urma unui incendiu, pentru a se asigura ca nu este nimeni inauntru, relateaza The Associated Press. Oaspetii si personalului hotelului de cinci stele, cu 12 etaje, au fost evacuati in urma izbucnirii unui incendiu,…

- Un incendiu a izbucnit miercuri dupa-amiaza, in centrul Londrei, la hotelul Mandarin Oriental, din cartierul Knightsbridge. Aproximativ 120 de pompieri participa la actiunea de stingere a incendiului. Traficul din zona a fost intrerupt, mai multe strazi din zona sunt inchise, iar circulatia autobuzelor…

- O cantareața in devenire, numita de familia ei ”o stea stralucitoare”, a murit dupa ce a cazut de la etajul cladirii in care locuia la Londra. Poliția a declanșat o ancheta de moarte suspecta. Bethany-Maria Beales (22 de ani) a fost gasita moarta cu ”rani semnificative”, sambata, dupa ce a cazut de…

- Compania obține o finanțare de 250 milioane de dolari la o evaluare de $1.7 miliarde de dolari Revolut a incheiat o noua runda de finanțare: 250 de milioane de dolari, la o evaluare de 1.7 miliarde de dolari, o creștere de 5 ori in ultimul an Compania a inregistrat o creștere record și se numara printre…

- Orase precum Paris, Londra, Berlin sau Copenhaga intentioneaza ca in cel mult 10 ani sa se bazeze pe un transport in comun efectuat exclusiv cu vehicule electrice, fie ca este vorba despre autobuze, tramvaie sau troleibuze.

- Judecatorii englezi de la Westminster Court of London au decis extradarea omului de afaceri Alexander Adamescu. Judecatorii au decis sa inceapa procedurile de extradare, care se vor finaliza in 17 zile, incepand de astazi.Alexander Adamescu are dreptul la recurs, dar chiar și așa, decizia…