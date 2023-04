U2 revin pe scenă după o pauză de patru ani. Ultimul lor turneu a avut cele mai mari încasări din istorie U2, una dintre cele mai populare formații rock din lume, revin pe scena dupa o pauza de patru ani. Formația in fruntea careia se afla Bono, cel mai bogat pop-rock star din lume, reincepe seria concertelor ce i-a dus in topul celor mai bogați artiști de pe mapamond. Nu oriunde ci la inaugurarea noii sali de evenimente MSG Sphere din Las Vegas, spațiul cu cel mai perfect sistem de sunet din lume. Romanii au Talent 2023 intra vineri in semifinale. Cand va avea loc finala talent show-ului ce pune la bataie 120.000 de euro U2 revin pe scena dupa o pauza de patru ani. Inaugureaza cea mai moderna sala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

