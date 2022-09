Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1, duminica seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, impotriva FCSB-ului, și a urcat pe locul 4 in Superliga. Golurile au fost marcate de Bogdan Mitrea (’32 – penalti) și Razvan Oaida (’66 – autogol), pentru olteni, respectiv Andrea Compagno (’45+6 – penalti), pentru…

- Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1, duminica seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, impotriva FCSB-ului, și a urcat pe locul 4 in Superliga. Golurile au fost marcate de Bogdan Mitrea (’32 – penalti), Razvan Oaida (’66 – autogol), pentru olteni, respectiv Andrea Compagno (’45+6 – penalti), pentru oaspeți.…

- Universitatea Craiova va avea parte de un meci tare, duminica seara, de la ora 21.30, pe stadionul Ion Oblemenco. In Banie va poposi FCSB, vicecampioana Romaniei si una dintre pretendentele la titlu si din acest an. Partida va conta pentru etapa a 11-a din Superliga. In cadrul unei conferinte de presa,…

- Gazonul de pe „Oblemenco“, schimbat in timp record. Stadionul „Ion Oblemenco“ are un nou gazon. Conform solicitarii Primariei Craiova, au fost inlocuiti cei 8.036 mp de gazon hibrid, cat are suprafața de joc, tot cu gazon hibrid. Potrivit caietului de sarcini, operatiunea trebuia sa aiba loc in maxim…

- Noul fundas al Universitatii Craiova, Bogdan Mitrea, s-a declarat incantat de venirea in Banie. Acesta spera sa-si aduca aportul in mare masura la noi trofee in tricoul Stiintei . „Ma bucur ca sunt aici. Tot ce inseamna Universitatea Craiova in istoria fotbalului, in ultimii ani, cel putin de cand joc…

- Echipa de fotbal Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu fundasul Bogdan Mitrea, iar acesta va imbraca tricoul formatiei din Banie in urmatorii doi ani, a anuntat, luni, clubul din Superliga pe pagina sa de Facebook. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Universitatea Craiova a remizat, scor 1-1, cu Hapoel Beer Sheva, in prima manșa a play-off-ului din Conference League, și calificarea se va juca saptamana viitoare, in Israel. Statistica meciului este oferita de flashscore.ro La finalul partidei, antrenorul Științei , Mirel Radoi, s-a aratat nemulțumit…

- Universitatea Craiova s-a impus cu 3-0 in Banie, in fața albanezilor de la FK Vllaznia, și s-a calificat in turul 3 preliminar al Europa Conference League dupa 4-1 la „general“. La finalul disputei de pe stadionul „Ion Oblemenco“, din manșa secunda a turului 2, trei dintre componenții Științei, Nicușor…