Inca un egal! Și ala foarte muncit. Universitatea Craiova a incheiat 1-1 confruntarea de sambata seara, de pe stadionul „Ion Oblemenco“, cu FC Viitorul. A fost un meci in care alb-albaștrii au aratat ca au voința, dar, din pacate, nu și putința. Cu un joc previzibil in faza ofensiva, Știința a fost blocata mai mereu in marginea careului mare. Iar cand chiar și-a creat ocazii clare, Mamut, Marius Constantin și apoi Ivan și-au batut joc de mingi, reluand lamentabil. Universitatea Craiova a marcat greu, și de aceasta data a facut-o cu un fundaș, Paul Papp, care a deviat inteligent, dar și norocos,…