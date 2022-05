Universitatea Craiova a reușit sa se califice pentru al șaselea an consecutiv in cupele europene! Știința s-a impus astazi, scor 2-0, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in fața formației FC Botoșani, in barajul de participare in Conference League, dupa un meci viu disputat. Inaintea fluierului de start, Universitatea Craiova si-a prezentat „premiantii”. Mai exact, juniorii U16 au prezentat trofeul castigat anul acesta la Liga Elitelor, iar cei de la U15 au afisat medaliile de bronz. Ambasadorul Stiintei in aceasta seara a fost Sandu Boc, fostul mare fotbalist. Alb-albaștrii au deschis scorul prin Elvir…