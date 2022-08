Universitatea Craiova si-a adjudecat punctele din meciul cu FC Botosani, impunandu-se greu, cu 1-0, cu golul lui Cretu marcat in minutul 90+3. La finalul partidei, la conferinta de presa ce a urmat, antrenorul Stiintei , Mirel Radoi, a afirmat ca se astepta la un joc dificil contra moldovenilor. El considera ca rezultatul este just. “A fost un scenariu pe care ni l-am inchipuit, ne asteptam oarecum, cu momente dificile pentru noi, pentru ca venim dupa acea eliminare cu Hapoel Beer Sheva. Venim dupa doua meciuri in care nu am pierdut, dar am fost descalificati. Era normal sa avem momente chiar…