- Derby-ul din Banie dintre Craiova si CFR Cluj se va disputa cu casa inchisa. Oltenii au anuntat ca mai sunt doar cateva sute de bilete disponibile la case, astfel ca pana duminica vor fi date si acestea, anunța MEDIAFAX.22.000 de tichete au fost puse in vanzare la casele de la Stadionul „Ion…

- Presedintele Universitatii Craiova, Sorin Cartu, a acordat un interviu in care vorbeste despre ultimul jucator sosit in Banie, Claude Dielna . „Dielna este un jucator care mie mi-a placut cand a jucat la Dinamo. A avut evolutii bune si dadea siguranta maxima apararii lui Dinamo in perioada respectiva.…

- Liga Profesionista de Fotbal ( LPF ) a anunțat astazi data in care va avea loc derbiul Ligii 1 din etapa 26, Universitatea Craiova și CFR Cluj. Astfel, ultimul joc al alb-albaștrilor din campionatul regulat va avea loc duminica, 23 februarie, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. LPF a precizat…

- Mai sunt doar cateva ore si fotbalul din Liga I reintra in drepturi. Universitatea Craiova deschide „balul“ in 2020, urmand sa joace vineri, de la ora 20.00, pe „Ion Oblemenco“, impotriva lui Gaz Metan Medias. Alb-albastrii nu au decat varianta victoriei in etapa 23, contra ardelenilor, si de aceea…

- Suspansul continua! Plecarea lui Victor Pițurca de la Universitatea Craiova pare iminenta, pentru ca reputatul antrenor și finanțatorul Mihai Rotaru nu mai sunt pe aceeași lungime de unda. In cazul „divorțului“, Piți ar lua cu el și staff-ul pe care l-a adus. Primul care l-ar urma pe antrenorul de 63…

- Universitatea Craiova intalneste in aceasta seara, de la ora 20.00, pe Arena Nationala, pe FCSB. Partida care „inchide“ etapa 22 din Liga I si totodata si anul competitional 2019. GdS va va tine la curent cu evolutia scorului si cu momentele importante ale derbiului. Disputa va fi arbitrata de o brigata…

- Universitatea Craiova s-a impus greu ieri seara, scor 2-1, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in fața formației FC Voluntari. La finalul intalnirii din etapa 21, antrenorul Științei , Victor Pițurca, a spus ca importante sunt punctele, nu maniera cum au fost obținute. La randul sau, antrenorul ilfovenilor,…

- Universitatea Craiova a sustinut astazi conferinta de presa premergatoare intalnirii cu FC Voluntari. Confruntarea din etapa 21 a Ligii I este programata sambata, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. La intalnirea cu reprezentantii mass-media au fost prezenti mijlocasul Antoni Ivanov si antrenorul…