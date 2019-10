Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo și Foresta Suceva se vor duela in optimile Cupei Romaniei, la 19 ani de la meciul din „Ștefan cel Mare, caștigat de Foresta, 5-4, dupa ce „cainii” au avut 4-0. Marin Barbu, antrenorul de atunci al Forestei, și-a amintit de duelul din 2000 și a prefațat meciul din Cupa, spunand ca echipa roș-alba…

- Marius Croitoru, antrenorul lui FC Botoșani, a vorbit dupa victoria echipei sale din „șaisprezecimile” Cupei Romaniei in fața lui CFR Cluj, scor 2-2 (4-2 dupa loviturile de departajare). „Știam ca ne așteapta un meci foarte dificil, pentru ca au un lot numeros și valoros. Am avut 3 juniori pe final.…

- UTA și Dinamo se dueleaza intr-unul dintre cele mai interesante „șaisprezecimi” de finala ale Cupei Romaniei. Partida se va disputa marți, 24 septembrie, de la ora 16:30. UTA a insistat ca partida sa se dispute pe arena „Motorul” din Arad și a incercat sa inchirieze o nocturna, pentru ca meciul sa…

- Echipa de rugby Tomitanii Constanta a sustinut, sambata, primul meci din Grupa A a Cupei Romaniei, dupa ce primele doua partide pe care ar fi trebuit sa le dispute impotriva CSM-ului Baia Mare si Universitatii Cluj nu s-au jucat. Constantenii au dat piept, in deplasare, cu RCM Timisoara - cea mai buna…

- S a stabilit cand se va juca meciul de fotbal Victoria Cumpana Liga a 4 a FC Farul Constanta Liga a 2 a , din faza a treia nationala a Cupei Romaniei, editia 2019 2020. Partida va avea loc joi, 29 august, pe stadionul din Complexul Sportiv Centenar 2018 din Cumpana. Deocamdata, pe site ul oficial al…

- Majoritatea miliardarilor spun ca domeniul imobiliar este cea mai buna modalitate de a crea bogație reala și libertate financiara. Mai jos aveți unele sfaturi pentru a putea ajunge la libertate financiara : Incepeți incet. Daca nu ați investit niciodata in imobiliare, incepeți mic și nu folosiți toți…

- La sase zile dupa doua incidente armate sangeroase, care au indoliat inca o data SUA, la El Paso, in Texas, si la Dayton, in Ohio, presedintele american a cerut ca 'persoanele bolnave si deranjate mintal' sa nu aiba acces la arme. 'Am vorbit, de asemenea, cu NRA si cu altii pentru ca opiniile lor…

- Portarul Laurențiu Branescu a fost cel mai bun jucator de la Kilmarnock, echipa care a intalnit pe teren propriu Rangers. Glasgow a caștigat, 2-1, cu un gol marcat in ultimul minut de joc. Goalkeeperul care inca aparține de Juventus apara acum poarta scoțienilor de la Kilmarnock, iar astazi a facut…