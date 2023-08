Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj și Universitatea Craiova se intalnesc in derby-ul etape #3 din SuperLiga. Meciul are loc de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. Rezultatele și programul etapei #3 din SuperLiga CFR - Universitatea Craiova, live de la 21:30 Click AICI…

- FCU Craiova și-a dezamagit din nou susținatorii, dupa ce a pierdut vineri seara, pe teren propriu, scor 3-4, partida susținuta in fața echipei U Cluj, prima din etapa 3 a Superligii. Pentru echipa patronata de familia Mititelu este cea de-a treia infrangere consecutiva. Ardelenii au deschis scorul prin…

- Formațiile Petrolul Ploiești și U Cluj au incheiat 1-1 partida susținuta duminica seara, pe stadionul „Ilie Oana“, din cadrul primei etape a Superligii. Golurile au fost marcate de Alex Chipciu(’14), pentru oaspeți, respectiv Alex Muși (’30), pentru gazde. „Lupii“ au irosit și un penalti, prin Budescu…

- CFR Cluj și Poli Iași se infrunta sambata, de la ora 21:30, in prima runda a sezonului 2023/2024 din SuperLiga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. CFR Cluj - Poli Iași, live de la 21:30 Click AICI pentru statistici CFR Cluj - Poli Iași,…

- Gloria Buzau și UTA se intalnesc in turul barajului de menținere/promovare in SuperLiga. Meciul are loc de la ora 14:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Returul are loc pe 4 iunie, la Arad Gloria Buzau - UTA, live de la ora 14:00 Click AICI pentru statistici…

- Sepsi - U Cluj, meci contand pentru finala editiei 2022-2023 din Cupa Romaniei, este programat, miercuri, 24 mai, de la ora 20:30, pe Stadionul Municipal din Sibiu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- FCSB joaca acasa cu CFR Cluj, de la ora 21:00, in etapa #8 din play-off, live pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Programul complet și rezultatele din Liga 1 AICI! FCSB - CFR Cluj, live de la ora 21:00 Click AICI pentru statistici! FCSB - CFR Cluj, echipe probabile:…

- U Cluj joaca acasa cu Chindia, de la ora 19:00, in etapa #8 din play-out, live pe GSP.ro Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Programul complet și rezultatele din Liga 1 AICI! U Cluj - Chindia, live de la ora 19:00 Click AICI pentru statistici! U Cluj - Chindia, echipe…