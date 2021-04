Stiri pe aceeasi tema

- Smiley a lansat vineri, la doar cateva zile, dupa ce a devenit tata, cantecul „Pana la tine“. Melodia este o declaratie de iubire pentru fetita sa, primul sau copil cu vedeta TV Gina Pistol.

- Se gasesc marți și joi, pe 23 și 25 februarie, in cadrul Licitației de Marțișor – Bijuterii, Pietre și Mineralogie. Doua zile pentru a alege cadoul perfect pentru Ea, dintr-o colecție impresionanta de aproximativ 400 de bijuterii exclusiviste, vintage sau contemporane – inele, cercei, brațari din…

- Pandemia de coronavirus risca sa declanseze o criza mondiala a alimentelor, mai ales in regiunile sarace ale planetei, unde hrana si alimentele de baza devin tot mai scumpe si mai greu de obtinut, informeaza The Guardian.

- Yoannes și Narcisa Moisa sunt in plin scandal, dupa ce au anunțat separarea, dar iata ca parca apele s-au mai liniștit in cazul lor, insa acum are un nou ”personaj”. Tzanca Uraganu i-a transmis un mesaj dur manelistului!

- Nu e un secret ca Biancai Dragușanu ii place sa fie rasfațata cu tot feluri de cadouri de lux. De data aceasta, focoasa blondina a dat lovitura pe Instagram cu un inel superb, lucrat minuțios. Sa fie chiar de la Gabi Badalau?

- Un barbat și o femeie au murit, duminica, dupa ce au cazut in gol peste 200 de metri, de pe o stanca, in fața fiicei lor de 5 ani, relateaza Mediafax.Cuplul era din Milano, femeia avand 35 de ani, iar soțul ei 49 de ani. Incidentul s-a produs pe Muntele Vareno, in Brescia.

- In Florești apar apartamentele scumpe, de lux, care fac concurența cartierelor din Cluj-Napoca. Este tot mai clar ca cel puțin zona de langa VIVO este considerat ca facand parte din Cluj-Napoca.Cel mai scump apartament din Florești este un penthouse de 150 mp, care costa 185.000 de euro.”Oferim la vanzare…