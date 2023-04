Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea a fost uimita sa afle ca Deea și Dinu Maxer divorțeaza dupa 18 ani de relație. Prezentatoarea a vorbit despre desparțirea celor doi, care ii sunt prieteni buni. Marți, 28 martie, Deea Maxer anunța pe rețelele de socializare ca relația cu Dinu a ajuns la final. Mulți au fost surprinși…

- O mama din Indonezia și-a abandonat copilul, imediat dupa naștere. Plansetele fetiței au atras atenția unui localnic și au fost cele care, in cele din urma, i-au salvat viața. Polițiștii au deschis o ancheta in acest caz.

- Barbatul care și-a rapit iubita in Capitala și a vrut sa o incendieze in portbagajul mașinii este Gicuța din Aparatori, un cunoscut manelist. Cantarețul de manele este acuzat ca și-a inchis iubita in portbagaj, a abandonat mașina pe un teren viran și i-a dat foc. Femeia a fost gasita și salvata la timp…

- Raed Arafat a vorbit, in premiera despre fotografia virala, de pe Aeroport, in care apare alaturi de Tzanca Uraganu.Artistul a cerut sa faca fotografia și secretarul de Stat Arafat a acceptat sa fie postata cu mesajul: ”Am decis cu domnul Arafat sa nu mai fie nicio pandemie anul acesta”. In podcastul…

- Dupa ce a prezentat-o tuturor pe fiica ei pe coperta revistei VIVA! de decembrie, Paula Seling a aparut recent cu Elena pentru prima data la TV. Cele doua au spus DA invitației lansate de Teo Trandafir și au povestit in fața camerelor de filmat despre relația lor mama-fiica. Imbracate amandoua foarte…

- Tzanca Uraganu, unul dintre cei mai cunoscuți artiști de manele din Romania, a facut o mișcare inedita și a uimit pe toata lumea. Imbracat intr-un costum de livrator, el a batut la ușile oamenilor pentru a le livra mancare de la shaormeria pe care o deține.

- Intalnire de gradul zero intre Tzanca Uraganu și Raed Arafat! Manelistul și-a luat prin surprindere fanii din mediul online, asta dupa ce a postat o fotografie cu Raed Arafat. Cantarețul a transmis un mesaj neașteptat pe rețelele de socializare. Iata cum s-au fotografiat cei doi!

- Tzanca Uraganu este unul dintre cei mai apreciați maneliști de la noi din țara, iar cantarețul a impartașit cu fanii pe rețelele de socializare imagini cu casa in care a locuit in copilarie. Cantarețul a postat o fotografie cu bunica lui, iar manelistul a transmis un mesaj emoționant in mediul online.