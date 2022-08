Stiri pe aceeasi tema

- Moldoveanul Alexandru Boiciuc (24 de ani) a semnat un contract valabil un sezon cu Universitatea Cluj. U Cluj debuteaza duminica, de la ora 21:30, in sezonul 2022/2023 din Liga 1. Are o deplasare complicata, pe Arena Naționala, impotriva vicecampioanei FCSB. Erik Lincar inca nu are un lot complet.…

- Proiectul regional pentru dezolvarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Calarasi si Ialomita a fost semnat luni, 11 iullie, la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. Finantarea se ridica la 300 milioane de euro.

- Am semnat acordul de infrațire cu Orașul Ștefan Voda din Moldova Intr-o atmosfera festiva ocazionata de aniversarea a 160 de ani de la Unirea administrativa a Focșanilor Moldoveni cu Focșanii Munteni am semnat, alaturi de Primarul Vladislav Mihail Cociu din Orașul Ștefan Voda, Acordul de infrațire intre…

- Nicola Jokic (27 de ani), jucatorul echipei Denver Nuggets, a semnat cel mai mare contract din istoria NBA, anunța ESPN. Sarbul va primi 270 de milioane de dolari pe perioada 2023-2028. In sezonul 2023-204, Jokic va primi 46,6 milioane de dolari, iar salariul va crește constant. In stagiunea 2027-2028,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind desemnarea vicepremierului Sorin Grindeanu ca ministru interimar al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, actual ministru al Transporturilor.

- In 2001, cunoscutul violonist roman REMUS AZOIȚEI a fost numit profesor de vioara al Academiei Regale de Muzica din Londra, la acel moment fiind cel mai tanar profesor de vioara din intreaga istorie de 200 ani a instituției. In 2019, a susținut concerte l

- Știm cu toții ca Tzanca Uraganu are o viața pe lux și opulența, iar celebrul cantareț are tot ce-și dorește. Daca pe planul profesional se poate bucura de un succes uriaș, același lucru putem spune și de cel sentimental. Iubita lui Alina Marymar l-a surprins pe celebrul manelist cu un cadou de mii de…

- Chiar daca tatal copiilor ei se iubește nebunește cu o bruneta focoasa, Lambada nu se ferește sa demonstreze in continuare cat de mult il iubește pe fostul ei partener de viața, Tzanca Uraganu. A dat dedicații fara numar pentru el și l-a asaltat pe Costel Biju cu bancnote. Imaginile au ajuns pe Internet.