Twitter lansează propriul serviciu meteo Twitter lanseaza un serviciu meteo local. Utilizatorii vor putea beneficia de acest produs daca platesc un abonament lunar. Serviciul meteo al Twitter va analiza si comunica abonatilor conditiile meteo locale. Un abonament lunar va costa 10 dolari. Noul serviciu va folosi toate noile canale de comunicare ale retelei sociale, de la newsletter la conversatii audio live. Seful serviciului va fi Eric Holthaus, jurnalist și meteoroloc.Din echipa sa vor face parte 18 meteorologi locali din Statele Unite. Aceștia sunt responsabili cu crearea conținutului. Produsul se numește Tomorrow și va fi disponibil… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

