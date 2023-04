Twitter colaborează cu eToro pentru a permite utilizatorilor să tranzacţioneze acţiuni şi criptomonede Twitter va permite utilizatorilor sai sa acceseze actiuni, criptomonede si alte active financiare printr-un parteneriat cu platforma eToro. Incepand de joi, o noua functie a fost lansata in aplicatia Twitter. Acesta permite utilizatorilor sa vizualizeze graficele pietei pentru o gama extinsa de instrumente financiare si sa cumpere si sa vanda actiuni si alte active de la eToro, a declarat compania exclusiv pentru CNBC. Este deja posibila vizualizarea datelor de tranzactionare in timp real din TradingView pe fonduri indexate precum S&P 500 si actiuni ale unor companii precum Tesla. Acest lucru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

