Twista este mai rapid decât Eminem! Twista a demonstrat ca este in continuare cel mai rapid rapper din toate timpurile! In luna februarie Eminem lansa provocarea Godzilla catre toți cei care știu sa faca rap de dragul culturii hip-hop. Piesa „Godzilla”, in colaborare cu regretatul Juice WRLD, face parte de pe albumul lui Em, „Music to be murdered by”, album lansat... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Sursa articol si foto: virginradio.ro

