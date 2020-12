Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Culturii si-a exprimat regretul ''profund'', luni, pentru stingerea din viata a maestrului Octavian Nemescu, evidentiind ca acesta a fost o figura ''proeminenta'' a componisticii romanesti. "Octavian Nemescu a facut parte din…

- Chairman of the Hungarian Democratic Union of Romania (UDMR) Kelemen Hunor reiterated on Friday that the parliamentary elections should be held on December 6, adding that, given current epidemiological conditions and the reasoning of the Constitutional Court of Romania (CCR), a consensus can be reached…

- "Romania traverseaza cea mai grava criza sanitara si economica din istorie. Un guvern competent si responsabil ar fi lucrat alaturi de specialisti pentru a scoate Romania din impas. Din pacate, nu s-a intamplat asa si tara noastra se afla aproape de un dezastru. Trebuie sa schimbam acest lucru.…

- Marcel Ciolacu il critica din nou pe Klaus Iohannis și il acuza pe președinte de „tupeu”. „Responsabilitatea pentru situația in care se afla astazi Romania aparține in integralitate Guvernului condus de Iohannis!”, scrie Ciolacu pe Facebook. „Ați mers prea departe cu tupeul!”, ii transmite Ciolacu președintelui…

- Paul Surugiu este, fara indoiala, unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania, insa nu pare sa fie de ajuns. Indragitul cantareț și-a ingrijorat fanii, dupa ce a postat un mesaj de-a dreptul ciudat pe contul sau de Facebook. De ce este Fuego nemulțumit?! Fuego și-a ingrijorat fanii cu cel mai…

- "Evaluarea mea - pe care tocmai am terminat-o - cu privire la Inspectia Muncii imi arata ca aceasta institutie nu poate fi reformata prin decizii punctuale. Trebuie desfiintata si reinfiintata cu o alta organigrama si cu organizarea de concursuri pentru posturile cheie. Am incercat o serie de schimbari.…