Stiri pe aceeasi tema

- O serie de 18 muzee din zona rurala a Munteniei vor beneficia, incepand cu 1 iunie, de tururi virtuale 3D interactive, realizate cu echipament de inalta performanta si integrate, totodata, in Google Street View, Google Maps si Google Earth, a anuntat, sambata, Muzeedelasat.ro. Fii la curent cu…

- Cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului,sarbatorita la 27 martie, reprezentanții Centrului de Promovare a Turismului Cultural au realizat o dubla expoziție de imagini: „Teatre de poveste”, respectiv „Mari personalitați ale lumii teatrale”. Expoziția „Teatre de poveste” cuprinde o selecție de imagini cu…

- 18 de muzee din zona rurala a Munteniei vor beneficia, incepand cu 1 iunie 2022, de tururi virtuale 3D interactive, realizate cu echipament de inalta performanța și integrate, totodata, in Google Street View, Google Maps și Google Earth. Muzeele vor fi disponibile spre vizitare virtuala pe prima platforma…

- Radarul Doppler de la Barnova si cel militar de la Miroslava "lucreaza" intens in aceste zile. Daca pana de curand parea o fieratanie abandonata si nemiscata, radarul de radiolocatie de la Miroslava se invarte de cateva zile non-stop, scrutand cerul catre est. In partea de sud a Iasului, radarul NATO…

- De 8 Martie, intrarea va fi libera la Colectia de Arta Ligia si Pompiliu Macovei, Muzeul Frederic Storck si Cecilia Cutescu Storck si la expozitia tematica „Dress Code. Parfum de secol XIX” de la Palatul Sutu, anunta Muzeul Municipiului Bucuresti. La realizarea lor au contribuit femei care si-au pus…

- Maine, intrarea la noua muzee literare din Iasi este gratuita. Demersul apartie Muzeului National al Literaturii Romane din Iasi, fiind un proiect derulat de mai multi ani in cadrul caruia in fiecare prima zi de marti a lunii este permis accesul in mod gratuit tuturor vizitatorilor in dorinta de a facilita…

- Colectiile complete ale seriilor reprezentand familia Romanov, cea a comorilor din Muzeul Kremlinului sau cea despre flota marina de razboi a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste (URSS) pot fi admirate intr-o expozitie de cutii de chibrituri, gazduita la Sala de Arme a Muzeului de Istorie din Sighisoara,…

- Publicul are acces liber, pe 1 februarie 2022, in muzeele din reteaua MNLR Iasi, asa cum se intampla in prima zi de marti din fiecare luna. Intre orele 10.00 si 17.00 puteti vizita gratuit: Casa Muzeelor Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei – Mitropolitul" Muzeul „Mihai Eminescu" Colectia „Istoria teatrului…