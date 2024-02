Stiri pe aceeasi tema

- Șerban Huidu a facut dezvaluiri neașteptate despre episodul controversat cu Andreea Esca, atunci cand prezentatoarea de la PRO TV i-a spus ca il da in judecata. La „Cronica Carcotașilor” aparuse un scurt video cand vedeta injura in timp ce se afla la pupitrul știrilor.Invitat la podcastul lui Mihai…

- Șerban Huidu, 47 de ani, a dezvaluit, in podcastul Fain&Simplu realizat de Mihai Morar, ca a fost la un pas sa plece de la Prima și semneze cu Antena 1 pentru o suma fabuloasa; 4 milioane de euro pentru 3 sezoane.Intrebat de Mihai Morar daca ai fost cel mai bine platit om de media din Romania, Șerban…

- Un nou scandal a izbucnit miercuri seara, 17 ianuarie, la Survivor All Stars. Scandalul dintre Jador și Zanni a atras atenția tuturor, cei doi acuzandu-se reciproc de faptul ca nu au o atitudine potrivita in timpul jocului. Cantarețul de manele i-a lansat acuzații dure lui Zanni și susține ca tanarul…

- Andreea Marin, in varsta de 49 de ani și Ștefan Banica Jr., in varsta de 56 de ani au divorțat in urma cu 10 ani. Cei doi au impreuna o fata, pe Violeta, in varsta de 16 ani. Prezentatoarea Tv a marturisit recent, ca anii in care Andreea a fost casatorita cu Banica Jr. i-au adus multa nefericire.In…

- Loredana Groza și-a deschis sufletul și a vorbit despre divorțul de Andrei Boncea, barbatul cu care a fost casatorita timp de doua decenii. Artista a fost invitata la podcastul „Fain & Simplu”, cu Mihai Morar.Loredana Groza, cunoscuta pentru pastrarea discreției in ceea ce privește viața sa personala,…

- Dan Bittman nu are nevoie de niciun fel de prezentare, fiind unul dintre cei mai mari artiști ai Romaniei. Solistul trupei Holograf se bucura de un succes fulminant in industria muzicala, cu o cariera de mai bine de trei decenii in muzica. Deși cantarețul a preferat sa-și țina viața privata departe…

- O tanara profesoara de educație sociala nu știe ce sa mai faca cu elevii galagioși de la ore. Femeia spune ca a incercat toate metodele posibile insa nu-i poate face pe elevii, care sunt in clasa a 7-a, sa nu țipe in timpul orelor. Profesoara povestește ca nu poate conta nici pe ajutorul direcțiunii,…

- Anca Dumitra a facut furori cu apariția ei din weekend. Actrița din serialul „Las Fierbinți” a impresionat la brațul soțului ei, austriacul Manfred Spendier. In weekendul care tocmai a trecut, Anca Dumitra, cunoscuta publicului larg drept Gianina din „Las Fierbinți”, a participat la un eveniment privat,…