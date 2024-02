Stiri pe aceeasi tema

- FCU 1948 Craiova - Dinamo, meci contand pentru etapa a 24-a din campionatul Romaniei, este programat, vineri, 2 februarie, de la ora 20:00, pe Stadionul Ion Oblemenco, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Fanii lui FCU Craiova au aprins torte si au facut show la ultimul antrenament oficial inaintea derby-ului cu Dinamo, din etapa a 24-a a Ligii 1, care va fi vineri, de la ora 20:00, in format LIVE TEXT pe AS.ro. Oltenii lui Mititelu sunt neinvinsi in ultimele cinci meciuri cu „cainii” si isi doresc sa…

- Omar El Sawy (19 ani) a fost fotbalistul sub 21 de ani ales de Cristiano Bergodi pentru derby-ul Dinamo - Rapid, din runda cu numarul 23 a Superligii. Derby-ul Dinamo - Rapid este programat de la ora 20:00, liveTEXT AICI! Andrei Borza (18 ani) a fost principala soluție a giuleștenilor pentru regula…

- Echipa masculina de volei a SCMU Craiova incepe o noua aventura in cupele europene. Trupa lui Dan Pascu o va intalni joi, de la ora 19.00, in deplasare, pe Radnicki Kragujevac, intr-un meci contand pentru turul 16-imilor de finala din CEV Cup. Returul este programat pe 29 noiembrie, in Banie. Chiar…

- Etapa cu numarul 13 din seria a II-a a ligii secunde propune si un derby in Banie. Cele doua echipe cu numele de Craiova, CSU si FCU, se intalnesc in meci direct pe „Ion Oblemenco”. In tur meciul s-a terminat egal, 0-0, dar acum echipa lui Mititelu a...

- Dinamo nu a mai invins-o pe Știința la Craiova din 1988, de la meciul in care Gheorghe Popescu a devenit „capitanul” Universitații. Dinamo e creditata cu șanse infime la victorie azi in Banie, avand o cota uriașa la Unibet și Mozzart Bet, 11.00! E cea mai mare a rundei cu numarul 16 și totodata cea…

- Voleibalistii de la SCMU craiova sunt in fata unui nou joc in Divizia A1. Trupa pregatita de Danut Pascu va primi in acest start de weekend vizita modestei formatii a Universitatii Cluj, intr-un meci din cadrul etapei a 5-a. Partida este programata vineri, de la ora 16.30, in Sala Polivalenta din Banie.…

- Diogo Rodrigues, 24 de ani, le da energie suporterilor aradeni pentru confruntarea cu Dinamo, de la ora 18:00, la Oradea, și a marturisit ca inca mai viseaza la naționala Portugaliei, chiar daca in țara sa a evoluat doar in eșalonul inferior, motivat acum de Liga 1 cu UTA UTA are 6 etape la rand fara…