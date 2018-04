Stiri pe aceeasi tema

- Bucurestenii vor putea beneficia de tururi ornitologice gratuite, in Parcul Natural Vacaresti, pe data de 15 aprilie, eveniment realizat cu prilejul Zilei Pasarilor, informeaza Societatea Ornitologica Romana, printr-un comunicat transmis miercuri AGERPRES. "La Bucuresti, deja devine traditie ca, de…

- Participanții la jocuri de noroc la online vor fi impozitați la fel ca și cei care pariaza in agenții sau joaca in salile special amenajate. Jucatorii nu vor mai fi nevoiți sa piarda timpul pe la sediile ANAF pentru a face declarațiile anuale, pentru ca impozitul va fi retinut direct la sursa. Guvernul…

- O familie cu suflet din Moldova a luat berzele aproape înghețate și le-au dus în casa lor. Pasarile au ajuns în România în momentul valului de frig și au fost afectate serior. ”SOS: Salvați berzele si bagați-le…

- Institutiile muzeale din Romania sunt invitate, in perspectiva evenimentului Noaptea Muzeelor (19 mai), sa se inscrie in Questo, o aplicatie de mobil cu tururi gratuite de explorare, care va asigura suport tehnic pentru construirea traseelor si afisarea lor in aplicatie pe Android si iOS. …

- In credinta poporului roman, ziua de 3 martie reprezinta sarbatoarea traditionala a capului de primavara. La aceasta data se credea ca se logodesc pasarile cerului si cele domestice, adica incepea perioada rutului. Cu aceasta ocazie, Societatea Ornitologica Romana a facut bilanțul sezonului rece. Pasarile…

- Participantii la Neversea 2017 au cheltuit 20 de milioane de euro pentru cazari, transport sau distractie. Festivalul continua si in acest an in Constanta, iar primele 5.000 de abonamente vor fi puse in vanzare incepand din 7 februarie.