Turul Ciclist al Romaniei s-a incheiat astazi, la București, dupa ce cehul Daniel Babor a caștigat etapa a cincea, pe un traseu de 96 km, in care s-a pedalat cu o viteza medie de peste 45km/h, dar britanicul Mark Stewart este marele caștigator al ediției a 55-a și al tricoului galben. Daniel Babor a caștigat in acest Tur și etapa a doua. La nivel general, Turul Romaniei 2022 a fost caștigat de catre Mark Stewart, iar in top 10 avem doi cicliști romani: Cristian Raileanu (locul 2) și Emil Dima (locul 6), conform spotmedia.ro . Top 10 cicliști in Turul Romaniei 2022Loc Ciclist Echipa Timp total1…