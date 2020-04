Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Turului Frantei, Christian Prudhomme, a anuntat, miercuri, la France 2, ca Marea Bucla a fost amanata pentru intervalul 29 august - 20 septembrie, iar programul etapelor va ramane neschimbat, potrivit news.ro.Si Uniunea Ciclista Internationala (UCI) a anuntat amanarea turului.…

- Editia din acest an a Turului ciclist al Frantei, prevazuta initial a se desfașura in perioada 27 iunie-19 iulie, va debuta pe 29 august, la Nisa, și se va incheia pe Champs-Elysees, la Paris, duminica 20 septembrie, a anunțat postul publicede televiziune, deținatorul drepturilor și producatorul transmisiunii.Amanarea…

- ​Editia 2020 a Turului Frantei, al carui start era programat la 27 iunie, la Nisa, va fi amânata, dupa ce presedintele Emmanuel Macron a anuntat interzicerea evenimentelor cu public numeros cel putin pâna la mijlocul lunii iulie, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza News.ro.ASO,…

- Legendarul Bernard Hinault, de cinci ori castigator al Turului ciclist al Frantei, vede ca incerta desfasurarea editiei din 2020, programata intre 27 iunie si 19 iulie, din cauza pandemiei de coronavirus care nu da semne de recul, relateaza EFE. ''Acum mi se pare foarte dificil,…

- ​Turul Franței, una dintre singurele competiții de calibru menținute pâna în acest moment în calendarul sportiv al verii, ar putea sa aiba loc fara spectatori, a declarat Roxana Maracineanu, ministrul francez al Sporturilor, pentru France Bleu.Dupa ce Campionatul European de fotbal…

- Francezii spera sa poata organiza Marea Bucla fara spectatori la start si finis Dupa amanarea Euro-2020 si a JO de la Tokyo, din cauza pandemiei de coronavirus, Turul Frantei este in acest moment singura mare competitie sportiva - alaturide turneul de la Wimbledon si de US Open - inca programata sa…

- Campionatul European de Fotbal, care trebuia sa se desfașoare in perioada iunie – iulie 2020, se amana pentru 2021, potrivit unei decizii luate, marți, de UEFA. Romania era una dintre țarile gazda ale turneului final Euro 2020, cea mai importanta competiție europeana inter-țari. La București ar fi trebuit…

- ATP a decis anularea a patru turnee challenger care urmau sa se desfasoare in luna martie in China, din cauza epidemiei de coronavirus ce se extinde in aceasta tara, a indicat aceasta instanta a tenisului profesionist masculin. Cele patru turnee urmau sa aiba loc Qujing (incepand din 2…