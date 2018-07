Stiri pe aceeasi tema

- Britanicul Geraint Thomas (Sky) a castigat, joi, etapa a 12-a a Turului Frantei, desfasurata intre localitatile Bourg-Saint-Maurice si Alpe d’Huez, pe distanta de 175,5 kilometri, informeaza news.ro.Pentru Thomas este al doilea succes consecutiv, dupa cel de miercuri, din etapa a 11-a.…

- Geraint Thomas (Team Sky) a obtinut o victorie imensa in Turul Frantei, dupa ce a trecut primul linia de sosire pe legendara catarare Alpe d'Huez, programata. Galezul a castigat la sprint in fata lui Tom Dumoulin, Romain Bardet si Chris Froome, astfel ca si-a consolidat pozitia...

- Ciclistul galez Geraint Thomas (Sky), purtatorul tricoului galben, a castigat joi etapa a 12-a a Turului Frantei, desfasurata intre Bourg-Saint-Maurice si Alpe d'Huez, pe distanta de 175,5 km. Deja invingator miercuri la La Rosiere, Thomas, cronometrat in 5 h 18 min 37 sec, s-a impus…

- ⏪\uD83D\uDD3B @GeraintThomas86 was the fastest in the last kilometer today!⏪\uD83D\uDD3B @GeraintThomas86 était le plus rapide aujourd'hui dans le dernier kilomètre !#TDF2018 pic.twitter.com/sL0nHRSerH— Le Tour de France (@LeTour) 19 iulie 2018 Clasamentul etapei a…

- Ciclistul britanic Geraint Thomas a castigat miercuri etapa a 11-a a Turului Frantei, desfasurata pe distanta de 108,5 km intre Albertville si La Rosiere, si a devenit lider, detronandu-l pe belgianul Greg Van Avermaet (BMC). Prima sosire in varf s-a incheiat in favoarea echipei Sky: galezul Geraint…

- Geraint Thomas (Sky) a caștigat etapa cu numarul 11 din Turul Franței, desfașurata intre Albertville și La Rosiere, pe distanța de 108,5 kilometri, britanicul reușind sa intre și in posesia tricoului galben. Thomas s-a impus ''en solitaire" la prima sosire in catarare a editiei cu numarul 105 din Marea…

- Turul ciclist al Italiei 2018. ”Il Giro” incepe in Israel. Etapele și rezultatele. Ediția 101 a Giro d’Italia inregistreaza o premiera: pentru prima oara Turul ciclist al Italiei 2018 incepe pe 4 mai, in afara Europei, la Ierusalim. In program sunt și miticele ascensiuni Etna, Zoncolan ori Finestre.…

- Turul ciclist al Italiei 2018. ”Il Giro” incepe in Israel. Etapele și rezultatele. Ediția 101 a Giro d’Italia inregistreaza o premiera: pentru prima oara Turul ciclist al Italiei 2018 incepe pe 4 mai, in afara Europei, la Ierusalim. In program sunt și miticele ascensiuni Etna, Zoncolan ori Finestre.…