- Pentru prima data dupa decesul Reginei Elisabeta a II-a, la Londra s-a intonat noul imn: Dumnezeu sa-l ocroteasca pe Rege! God save the King! Imnul, ca și bancnotele, monedele și multe altele, sunt acum schimbate, odata cu venirea noului rege, Charles al III-lea.

- Regatul Unit este in doliu. Lacrimi si recunostinta in intreaga lume. Zeci de mii de oameni au cantat Imnul in onoarea Reginei, au adus un omagiu la porțile Palatului Buckingham, dar și pe stadion.

- Drapelul de la Ambasada Marii Britanii din București a fost coborat in berna, vineri dimineața, in semn de doliu dupa decesul Reginei Elisabeta a II-a. Decesul a fost anunțat oficial in Regatul Unit in seara zilei de joi, 8 septembrie 2022. Ambasada Marii Britanii in Romania a postat pe internet, vineri…

- Mesajul Principesei Margareta, dupa moartea Reginei Elisabeta. Ce a transmis Casa Regala a Romaniei dupa ce Palatul Buckingham a anunțat trecerea in neființa a Majestații Sale, Regina Marii Britanii.

- Pana miercuri dupa-amiaza, s-au dat peste 22.000 de bilete din cele 30.000 puse in vanzare pentru meciul FCSB - Viking, din play-off-ul Conference League. O parte dintre ele au fost insa cumparate de bisnitari.

- Aproape noua din zece suporteri ai celei mai titrate echipe ucrainene au incredere in antrenorul principal, Mircea Lucescu. Președintele clubului nu se bucura insa de același sprijin. Conform unui sondaj realizat de Grupul Sociologic Ucrainean, prezentat de agenția de știri Ukrainski Novini, 87,1% dintre…

- Culoarul Batranelor Doamne sau Galeria Batranelor Doamne, un trotuar acoperit construit in Evul Mediu pentru asigurarea accesului pietonal in Cetatea Medievala dinspre orasul de jos catre Turnul cu Ceas, a fost transformat in galerie de arta pe parcursul celei de-a XXVIII-a editii a Festivalului…

- Dinamo are un nou sponsor principal! Este vorba spre casa de pariuri 888sport, care-i va plati clubului alb-roșu o suma comparabila cu ce primea in Liga 1 de la precedentul partener principal. Cu cateva saptamani inainte ca sezonul de Liga 2 sa inceapa, lucrurile se mișca la Dinamo. ...