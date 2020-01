Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Internationala de Handbal a anuntat, miercuri seara, ca reprezentativa Coreei de Nord va fi inlocuita cu Kazahstan, la turneul preolimpic din Muntenegru, din luna martie, unde va evolua si echipa Romaniei. Coreea de Nord anuntase retragerea inca de saptamana trecuta.IHF a facut anuntul…

- Bogdan Burcea, antrenorul lui SCM Craiova, va fi noul selecționer al naționalei feminine de handbal. Propunerea va fi supusa aprobarii Consiliului de Administrație și joi, cel mai probabil, va semna contractul. Burcea are ca obiectiv calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

- Cristina Neagu, 31 de ani, a avut un an 2019 dificil, in care handbalista s-a recuperat dupa ruptura de ligamente incrucișate suferita la genunghiul drept.Cristina Neagu a revenit pe teren pe final de an, dar evoluției handbalstei n-au ajutat Romania sa se claseze mai sus de locul 12 la Campionatul…

- Turneul al treilea preolimpic de calificare la JO de la Tokyo in care va evolua echipa feminina a Romaniei va avea loc in Muntenegru, a anuntat, ieri, Federatia Internationala de Handbal. Romania, Norvegia, Coreea de Nord si Muntenegru vor participa la acest turneu, care va avea loc intre 20 si 22 martie…

- Romania s-a situat pe locul 12 la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia, iar fetele noastre vor juca in luna martie a anului viitor la turneul preolimpic (se vor duela cu Norvegia, Muntenegru si Coreea de Nord). Alexandru Dedu (presedintele Federatiei Romane de Handbal) a precizat ca nu…

- Romania a terminat pe locul 12 Campionatul Mondial de Handbal, iar in martie va participa la turneul preolimpic pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Azi s-a jucat finala mica a Campionatului Mondial, Norvegia - Rusia 28-33, și s-a stabilit grupa Romaniei la turneul din martie. …

- Romania a terminat pe locul 12 Campionatul Mondial de Handbal, pierzand in ultimul meci, 20-37 cu Japonia. „Tricolorele” iși pot face acum calcule pentru prezența la Jocurile Olimpice 2020 de Tokyo. Vor avea parte de doua echipe foarte grele. Din grupa ar putea face parte Coreea de Nord, Serbia sau…