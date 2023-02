Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii județeni vor avea de aprobat documentația tehnica aferenta proiectului de amenajare a uni nou sens giratoriu la intersecția drumului județean spre Sanandrei și drumul național care leaga Timișoara de Arad. Amenajarea intersecției dintre drumul județean DJ 692A și drumul național DN 69, se…

- Șoferii din vestul țarii sunt avertizați de DRDP Timișoara deoarece de azi, 22 februarie, pana vineri, 24 februarie, intre PTF Nadlac 2 și Arad va circula un transport cu gabarit depașit. Traseul urmat de transportul cu gabarit depașit este Nadlac 2 PTF – A1 – A11 – DN 7 (Intersecție DJ 709C cu DN 7)…

- 2022 a fost anul recordurilor in recrutare, cu peste 400.000 de locuri de munca disponibile pe platforma de recrutare online BestJobs și 5,5 milioane de candidați care au cumulat peste 8 milioane de aplicari in cautarea unui job nou, aratand cel mai mare interes din ultimii cinci ani. Datele BestJobs…

- Membrii formației AXIS au lansat online concertul susținut de trupa in cadrul evenimentului Rock For Revolution, care a avut locv in data de 19 decembrie in Piața Victoriei din Timișoara. Fanii formației au ocazia sa asculte noile compoziții ale formației, care vor fi incluse in urmatorul material discografic,…

- Amatorii de muzica rock vor avea parte de doua evenimente de neratat in vestul țarii, serile fiind colorate de recitalurile susținute de Crazy Little Queen Tribute Band din Ungaria. Din 2017 și pana astazi Crazy Little Queen incanta publicul cu cele mai indragite melodii ale legendarei formații Queen.…

- Incendiu la o scoala din vestul țarii, dupa ce instalatia de la un brad de Craciun a facut un scurtcircuit electric. Un incendiu a izbucnit miercuri dupa-amiaza, la o scoala primara din orasul Chisineu Cris din judetul Arad. O angajata a scolii, care se afla in cladire...

- Programul Romei antice ”Paine și circ” pare sa aiba succes și dupa 2000 de ani, in Romania. O suma incredibila, 21 milioane de euro, bani publici, s-a cheltuit pe concerte publice cu intrare libera, șuse, balciuri de genul ”zilelor orașelor”, targuri de Craciun ori concerte de Revelion. Conform unei…

- Un tir incarcat cu opt mașini a fost cuprins de flacari și a ars in totalitate in noaptea de joi spre vineri, pe autostrada A1, in Arad. Incendiul a avut loc pe sensul de mers Timișoara - Nadlac.