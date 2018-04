Turneul de fotbal pentru copii “ Jordi”, la Bezdead

Stiri pe aceeasi tema

- Si anul acesta, in cadrul programului international de responsabilitate sociala pentru copii Fotbal pentru Prietenie, au fost alesi sa reprezinte Romania doi copii de 12 ani pasionati de fotbal.

- Un campionat local de fotbal va avea loc de vineri, 6 aprilie, pana luni, 9 aprilie, in comuna gorjeana Catunele. Tinerii din localitate se vor uni in echipe și vor disputa meciuri pe stadionul din centrul comunei. Conform autorita...

- Antrenorul Florin Șoava nu a stat prea mult pe tușa dupa desparțirea de Centrul de Copii și Juniori al Universitații Craiova, unde a pregatit grupa de juniori Under 19, și a semnat cu Sporting Roșiori, ocupanta locului 11 in Liga ...

- Organizata in perioada 20-23 martie la Barlad, Cupa “Primaverii” la sah pentru copii si-a desemnat, ieri, castigatorii. Acestia au primit din partea organziatorilor cupe, diplome si bani. Concursul, gazduit de Cercul Militar Barlad, a avut 16 participanti si a fost impartit in trei categorii. Turneul…

- Președintele Federației Romane de Fotbal, care nu arata progrese de cand dansul o conduce, s-a autoinvitat in județul nostru, facand Post-ul Burleanu s-a autoinvitat in Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Sala Liceului cu Program Sportiv din Suceava va gazdui, duminica, turneul final al campionatului de futsal organizat de Asociația Județeana de Fotbal. Aflata la patra ediție, competiția are darul de a ține in priza echipele participante in ligile a IV-a și a V-a pe timpul pauzei competiționale ...

- foto Arhiva Din cauza unor alunecari de teren, pe o porțiune de aproximativ 50 de metri, pe DJ 710 Pucioasa Post-ul Circulație pe un sens pe DJ 710 Pucioasa – Bezdead, din cauza unor alunecari de teren apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Sambata, 27 ianuarie in Sala Sporturilor "Ioan Stanatiev" din Campia Turzii, se va desfasura turneul de fotbal in sala pentru copii, acesta fiind rezervat grupei de varsta 2009-2010. Evenimentul este organizat de catre Primaria Municipiului Campia Turzii in colaborare cu CSM Campia Turzii si este dotat…