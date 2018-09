Stiri pe aceeasi tema

- SCM Craiova incearca la sfarsitul acestei saptamani sa devina a 6-a echipa din istoria handbalului romanesc care ajunge in grupele Ligii Campionilor la feminin (competitia a fost reformata din 1993-1994). Oltchim, HC Zalau, Universitatea Cluj, HCM Baia Mare si CSM Bucuresti sunt...

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a fost invinsa, miercuri, pe teren propriu, scor 1-4, de echipa Benfica Lisabona, si a ratat calificarea in grupele Ligii Campionilor. Venita dupa 1-1 la Lisabona, PAOK a inceput partida in forta. Pelkas a ratat o sansa uriasa in primele minute,…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a remizat in deplasare, scor 1-1, cu echipa Benfica Lisabona, in prima mansa a play-off-ului Ligii Campionilor. Benfica a deschis scorul prin golul marcat in min. 45, dintr-un penalty transformat de Pizzi, acordat in urma unei interventii a lui Mauricio…

- Razvan Marin a fost integralist pentru Standard Liege in turul 3 preliminar al Champions League. In mansa tur, belgienii au remizat 2-2 pe teren propriu, in compania lui Ajax Amsterdam. Alexandru Baluta a evoluat 10 minute pentru Slavia Praga in partida cu Dynamo Kyev, 1-1.

- Formatia elena PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, in deplasare, cu scorul de 3-0, formatia FC Basel, si s-a calificat turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor. Golurile au fost marcate de Varela('7), Prijovic ('52) si El Kaddouri ('60). In tur, PAOK s-a impus, scor 2-1. Lucescu…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, a terminat la egalitate in deplasare, 1-1 (0-1), cu formatia suedeza Malmo FF, in mansa secunda a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, ratand astfel...

- Sheriff Tiraspol a castigat 660 de mii de euro datorita evolutiei in preliminariile Ligii Campionilor in aceasta vara.Pe 31 iulie "viespile" vor disputa pe teren propriu mansa retur cu Șkendia Tetovo in turul doi preliminar al competitiei.

- SCM Craiova continua sa se intareasca in tentativa de a ajunge in premiera in grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. Echipa pregatita de Bogdan Burcea a anuntat azi transferul pivotului croat Andrea Seric (32 ani), care in ultimul sezon a ajuns pana in semifinale cu...