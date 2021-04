Stiri pe aceeasi tema

- Grecia isi redeschide granitele pentru turism din 16 aprilie, a anuntat luni ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT), Claudiu Nasui.„Am discutat chiar astazi cu ambasadoarea Greciei in Romania si din 16 aprilie granitele Greciei se vor redeschide pentru turism, evident cu niste…

- „Pentru turistii romani, la intrarea in Grecia nu se va cere decat un document de calatorie care se poate face foarte usor, un test PCR negativ sau certificat de vaccinare. Practic, nu ar avea carantina in momentul in care se duc in Grecia. Am vorbit chiar astazi cu ambasadoarea Greciei in Romania si…

- Persoanele vaccinate impotriva COVID-19, cele care au un test negativ sau au dobandit anticorpi in urma unei infectii cu noul coronavirus pot calatori vara aceasta in Grecia, a declarat ministrul grec al Turismului, Harry Theocharis, potrivit Reuters. Grecia iși propune sa inceapa sezonul turistic pana…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a declarat intr-un interviu acordat Antena 3 ca are ca prioritate turismul și este in dialog, cu omologii sai din mai multe state, pe tema accesului turistului roman in concediile de la vara, bineințeles, in condițiile in care situația epidemiologica o va permite.…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, a anunțat ca in ședința de guvern s-a stabilit ca ajutoarele pentru industria Horeca nu vor mai fi acordate pe principiul „primul venit, primul servit”, stabilit in pandemie de Guvernul condus de Ludovic Orban. Practic, noua ordonanța…

- Grecia se pregatește de sezonul estival, dar vor exista restricții pentru turiști. Ministrul Turismului din Grecia, Harry Theoharis, a explicat ca se va putea merge in vacanța doar cu certificat de vaccinare sau test PCR negativ. ”Conditia obligatorie pentru ca cineva sa calatoreasca in tara noastra…

- Romania are cea mai mare povara fiscala pe salariul minim, angajatii facand salariul aproape jumatate-jumatate cu statul, a declarat ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Mediului de Afaceri, Claudiu Nasui. El iși propune ca din 2022 sa inceapa aplicarea masurii privind zero taxe pe salariul minim…

- In plina campanie de vaccinare, in care Guvernul și toți oficialii fac apel la populație sa aiba incredere sa se vaccineze anti-COVID-19, ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu spune ca nu avem doze suficiente pentru totți romanii, așa ca ar fi bine sa prioritizam categoriile vulnerabile. „Inca nu avem…